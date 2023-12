Złoty certyfikat dla Elbląga: Doskonała jakość map i tras orienteeringu

Projekt "Biegaj razem z nami", zrealizowany w 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Elbląg, zaowocował stworzeniem Zielonego Punktu Kontrolnego. To unikalna polska koncepcja, składająca się z sieci stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu, powstała przy wsparciu Fundacji Sport i Przyroda - Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Biegu na Orientację Leśników.

W obszarze Bażantarni, Prochowni i Kadyn, mapy obejmujące teren dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa oraz EKO Gryf prezentują 75 punktów oznaczonych słupkami z kasownikami. Dodatkowo, aktualne trasy do przejścia i szczegółowe odwzorowanie terenu sprawiają, że Zielony Punkt Kontrolny staje się nie tylko miejscem przygód, ale także doskonałym obiektem do uprawiania orienteeringu, wymagającego sprawnego przygotowania kondycyjnego.

W bieżącym roku mapa Bażantarnia 777 została uhonorowana zaktualizowanym Złotym Certyfikatem Fundacji Sport i Przygoda, co potwierdza wysoką jakość obiektu i aktualność dostępnych map. Realizacja Zielonych Punktów Kontrolnych w lasach Nadleśnictwa Elbląg stała się możliwa dzięki wsparciu Urzędu Miasta Elbląg, Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej oraz Kadyny Folwark Hotel & SPA.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Zielonego Punktu Kontrolnego i odkrywania uroków orienteeringu przy współpracy EKO Gryf i Nadleśnictwa Elbląg. To nie tylko sport, to również fascynująca podróż przez malownicze lasy, ukazująca piękno lokalnej przyrody.