„Baltic Home. Lokalny dialog” – wystawa w Galerii El (wideo)

Polska Press

Na wystawie Baltic Home, projekty współczesnych twórców zestawiono z klasykami nadmorskiego wzornictwa. Czy wywiązuje się między nimi wspólny, lokalny dialog? Co mówią o sobie meble i przedmioty? Przedmioty użytkowe i meble prezentowane podczas wystawy zabiorą głos. Każdy z nich zaprojektowany według koncepcji, oddany spod troskliwych rąk artystów-miłośników tego, co nowoczesne, ale także z nutą tworzenia lepszej i wygodniejszej codzienności.

To nie są meble i przedmioty dla wszystkich. To są meble i przedmioty dla wszystkich tych, którzy żyjąc globalnie, potrafią docenić lokalne wartości. Lokalne – bo wyjątkowość tych przedmiotów kształtowana jest z dala od wielkich fabryk i widoku taśm produkcyjnych, od momentu gdy koncepcja o nich pojawi się w głowie lokalnego artysty. Tworzy to obraz nie tylko ogromnej autentyczności, ale przede wszystkim miłości do tego, co nasze i lokalne!