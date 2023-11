PlaKoty Luizy on tour zawisły w Światowidzie (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Za nami wernisaż wystawy „PlaKoty Luizy on tour” w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. To wystawa artystki z Warszawy. Luiza Kwiatkowska prezentuje autorskie prace graficzne, łączące rysunek tuszem z grafiką komputerową. Tematyką przedstawioną na plakatach są koty. Wystawę można oglądać do 7 stycznia. Luiza Kwiatkowska jest autorką wystaw indywidualnych, m.in.: „Flash”, „Amor Omnia”, „Stacatto”, „Aha”, „Arcanum”, „Sekrety Życia”, które prezentowane były w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Twórcze poszukiwania kontynuuje w takich dziedzinach, jak: grafika wydawnicza, ilustracja, plakat, fotografia.