Emocje pędzlem malowane w Światowidzie (wideo)

Polska Press

Przygoda Agnieszki Olak z malarstwem rozpoczęła się już w dzieciństwie, kiedy to niedowidzący tata zaraził artystkę pasją do życia, miłości do przyrody i postrzeganiem świata w zupełnie innych barwach.

Artystka ma wyjątkową filozofię twórczego tworzenia

"Myślę, że teraz najważniejsze jest to, aby malować z uśmiechem i łzą na twarzy, przy muzyce i tańcu, tak, aby pędzel latał. Dzięki takiemu podejściu wypracowałam i wyrobiłam swój styl"

Wystawę w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu można oglądać do 22 października. Wstęp wolny.