„Heliocentryczny obraz świata oczami Mikołaja Kopernika” (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

Rok 2023 został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika. By uczcić 550 rocznicę urodzin i 480-lecie śmierci wybitnego astronoma Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zorganizowało dwa konkursy. Dzieci i młodzież zaprosiło do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Heliocentryczny obraz świata oczami Mikołaja Kopernika”, gdzie wpłynęło 115 prac z całego kraju. Dorośli mogli natomiast wykazać się w ogólnopolskim konkursie fotograficznym pt. „Realizm czy surrealizm-Mikołaj Kopernik i jego teorie”. Na konkurs wpłynęło 10 prac z całej Polski. Z obu konkursów powstała wystawa, którą można oglądać na holu głównym i na I piętrze CSE „Światowid” w Elblągu do 8 października. Na wystawę zaprasza Yana Nelyn – Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Wstęp wolny.