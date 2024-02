Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na wystawę tkanin ludowych

W ramach wystawy przeniesiemy się do czasów, gdy tkanina powstawała ręcznie z najbardziej dostępnych surowców naturalnych, takich jak len i wełna - runo owcze. Na ekspozycji będzie można podziwiać wiejskie narzędzia związane z tkactwem, m.in. nożyce do strzyżenia owiec, zgrzebła, szczotki do czesania lnu, kołowrotki, wrzeciona, cierlice, międlice, wijadła, a także duży warsztat tkacki - krosno. Przewidziane są również prezentacje procesów związanych z dbaniem o tkaniny, takie jak pranie przy użyciu kijanek, dzwonu czy tary, a także prasowanie żelazkiem na węgiel oraz tradycyjne maglowanie.