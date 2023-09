Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony” w Światowidzie (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony” organizowany przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na przestrzeni lat stał się ważnym wydarzeniem artystycznym. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pasjonatów i twórców ceramiki z miasta, regionu i kraju. Wydarzenie to jest prezentacją dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie ceramiki, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Przed nami XXIV edycja tego konkursu. Rozgrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci do lat 12, kategoria II – młodzież od 13 do 18 lat, kategoria III – dorośli. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 13 listopada 2023 r.