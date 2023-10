Seanse prosto w Nowego Jorku w Światowidzie (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Kino Światowid w Elblągu zaprasza na wielokrotnie nagradzany cykl pokazów na żywo z The Metropolitan Opera. Nowy sezon rozpocznie się 21 października 2023 roku transmisją premierowej produkcji „Dead Man Walking” Jake’a Heggiego w reżyserii Ivo van Hove’a. Dzięki pokazom prosto z Nowego Jorku widzowie siedząc na sali kinowej będą mogli poczuć się jak w prawdziwej operze. Dodatkowo w przerwie między aktami zajrzą za kulisy i dowiedzą się ciekawych „smaczków” na temat powstawania tak dużego widowiska. Nowy sezon The Metropolitan Opera LIVE to 9 spotkań, które odbędą się od 21 października do 11 maja. Wszystkie szczegóły dotyczące seansów można znaleźć na stronie internetowej www.kino.swiatowid.elblag.pl.