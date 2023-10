Weź udział w grze miejskiej "Światowida" (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza uczniów klas V-VIII do udziału w grze miejskiej "Poznaj Kopernika", która odbędzie się 10 października 2023 roku. Jeżeli mieliście kiedyś dreszczyk emocji oglądając film Jumanji i zastanawialiście się jak to jest być w takim świecie – gra miejska pomoże Wam przenieść się tam. Zachęcimy do wzięcia udziału w grze!