Wystawa plakatów Michała Kokerskiego w Światowidzie (WIDEO)

Michał Kokerski o sobie:

Ukończyłem Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie na kierunku Sztuka Nowych Mediów w specjalizacji Grafika. Na co dzień prowadzę studio graficzne specjalizujące się w projektowaniu odzieży, brandingu, grafikach produktowych i marketingowych. Część swojej twórczości przelewam na deskorolki i ubrania pod postacią marki odzieżowej Seia Workshop.

Odkąd pamiętam moje szkolne zeszyty, częściej niż notatkami wypełnione były rysunkami i literami. Będąc mniejszym Michałem, byłem mega zajarany street art’em i sztuką graffiti, które miały znaczący wpływ na ukształtowanie stylu moich prac i skąd do dzisiaj często czerpię inspiracje. Gruby kontur, ogromne litery w przestrzeni i zamaszyste napisy markerem zawsze przykuwały moją uwagę. Nieco później przez poznanie kultury snowboardowo-surfingowej moje rysunki nieco ewoluowały i myślę, że to co dziś widzicie jest mieszanką tych wszystkich nurtów.

Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2023 r. w godzinach pracy Światowida. Wstęp wolny!