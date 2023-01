Zaproszenie: sobota i niedziela z rowerami w Elblągu

Snowbike to nowatorska impreza, podczas której będzie można sprawdzić swoje umiejętności, jeżdżąc na rowerze w warunkach zimowych. W programie imprezy przewidzieliśmy możliwość jazdy na rowerach wyposażonych w opony z kolcami, jak i zwykłe, jazdę na obniżonym i normalnym ciśnieniu opon, jazdę na śliskiej nawierzchni oraz opis czynności obejmujących przygotowanie roweru do jazdy zimą. Jak warunki śniegowe pozwolą, to zrobimy krótką (do 10 km) wycieczkę po Bażantarni oraz zorganizujemy konkurs lepienia bałwanów.

W trakcie warsztatów do dyspozycji uczestników będzie ognisko, przy którym będzie można się ogrzać i upiec kiełbaski przygotowane przez organizatora.

Zapraszamy w sobotę, 28 stycznia, do elbląskiej Bażantarni wszystkich chętnych spróbować zimowej jazdy na dwukołowcach, albo tylko spędzić czas na świeżym powietrzu. Spotykamy się o godz. 10 na polanie z wiatami.

Natomiast dzień później, w niedzielę 29 stycznia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas 31. Finału WOŚP będzie kolejny raz kwestował w trakcie Miejskiej Wycieczki Rowerowej. Ruszamy 29 stycznia o godzinie 10.00 spod napisu Elbląg na ulicy Wodnej.