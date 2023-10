Żywioł i ekspresja w malarstwie Roberta Żytyńskiego (WIDEO)

Polska Press

Twórczość Roberta Żytyńskiego przypomina trochę jego biografię – jest w niej żywioł, ekspresja, igranie z konwencjami, wyprawy pod prąd. Świadomie bawi się stylem dalekim od akademickiego. Przerysowanie emocjonalne, opisy kondycji ludzkiej czy ewidentny dialog z kulturą współczesną zauważa się w każdej z prac. Żytyński wprowadza w swoją twórczość postaci groteskowe, dziecinne – pojawiają się dinozaury, psy, rysunkowe potwory. Świat dziecka przenika się z prozą dorosłości.

Miejsce: Hol Główny, Galeria Sztuki Regionalnej, CSE „Światowid„ w Elblągu.

Jego prace to gra z konwencją, łamanie jej w taki sposób, aby w odbiorcy wzbudzić proces myślenia, bez narzucania konkretnych wizji. Swoje prace tworzy na obu stronach wybranego materiału – recto – verso. Maluje na pudełkach po papierosach, gazetach, skrawkach, wydartych ścinkach. Na początku, czynił to ze zwykłej oszczędności, dziś jest to jego znakiem rozpoznawczym.