Fascynująca przygoda z fizyką dla dzieci w Elblągu (wideo) Wojciech Gawor

Ważne, aby dzieci miały różnorodne zainteresowania, żeby rozwijały zdolności manualne i poprawiały koncentrację. Zajęcia z ModroSovą to nie tylko miłe i kreatywne spędzanie czasu, to także możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych i ogrom pozytywnych emocji. Co ważne, to również rozwijanie zdolności i cech osobowościowych, przydatnych później w szkole oraz w dorosłym życiu.