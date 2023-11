Studenci z Elbląga, otrzymali nowe pracownie (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu pnie się do góry! I to dosłownie. W budynku uczelni przy al. Grunwaldzkiej dobudowane zostało piętro z nowoczesnymi pracowniami. Nowe skrzydło to Centrum Kompetencji Społecznych. W ramach rozbudowy powstały między innymi: laboratorium modelowania 3D wraz z pracownią skanowania obiektów rzeczywistych, laboratorium budowy, programowania i badania dronów czy pracownia robotyki i mechatroniki. Budowa nowego skrzydła trwała 2 lata. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 25 milionów złotych.