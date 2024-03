Triumf uczennic z Elbląga w konkursie klimatycznym - nagroda główna dla Szkoły Podstawowej nr 12

Zadanie konkursowe polegało, na stworzeniu filmu, na temat zmian klimatycznych, adaptacji do nich i metod przeciwdziałania w najbliższym otoczeniu. Uczennice pod opieką nauczyciela zrealizowały film zatytułowany „KliMAT dla Ziemi”, co zaowocowało zwycięstwem wśród 12 laureatów.

Nagroda główna, to wycieczka do Warszawy< dla całego zespołu oraz monitor multimedialny dla szkoły. To nie tylko wyjątkowe wyróżnienie, dla uczennic, ale także dowód na zaangażowanie szkoły w edukację z zakresu ochrony środowiska, i zmian klimatycznych. Obejrzyjcie nagradzany film, który przyciągnął uwagę jury konkursu i przyniósł zasłużone wyróżnienie dla elbląskiej społeczności szkolnej.