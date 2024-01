Przedszkola w Elblągu. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Już od najmłodszych lat warto zadbać o rozwój dziecka. Jedną z możliwości jest więc zapisanie go do przedszkola w Elblągu. Sprawdź adresy placówek dostępnych w tym artykule. Dowiedz się także, w jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje i jakimi kryteriami kierują się komisje, a także jak istotne jest, by Twoje dziecko możliwie jak najwcześniej rozpoczęło naukę życia w grupie.

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku, decyzję o tym może podjąć bezpośrednio placówka.

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Elblągu?

Procesy rekrutacyjne w przedszkolach zaczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady w procesie rekrutacyjnym. W tych pierwszych są ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdej placówce mogą być odmienne.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Przedszkola niepubliczne w Elblągu funkcjonują zgodnie z przepisami, które zapisano w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do danego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce.

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w sposób tradycyjny, a więc samodzielne złożenie formularza w placówce. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 w przedszkolach publicznych w Elblągu uzyskasz na ich stronach internetowych, a także na stronie urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym w placówkach publicznych to między innymi: wielodzietność rodziny kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Elblągu?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w sferze rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, dziecko będąc w przedszkolu uczy się funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog. Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Dzieci uczą się, jak samodzielnie umyć zęby, jeść, ubierać się, grać w piłkę, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.

Wizytówki przedszkoli w Elblągu

Poniżej znajdują się wizytówki przedszkoli. Być może jedno z nich okaże się najlepsze dla Twojego dziecka.

