Trening umysłu dla seniorów w „Światowidzie” (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza wszystkich seniorów na nowy cykl zajęć pt. „Trening umysłu”. To ćwiczenia, które angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć, kreatywność, koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową. Na zajęciach oferowane są gry planszowe, zagadki logiczne i łamigłówki, a także filozoficzne podróże, które być może pomogą w innym spojrzeniu na rzeczywistość. Spotkania odbywają się w miłej i kameralnej atmosferze, co sprzyja zawieraniu nowych znajomości. Klub Aktywnego Seniora Światowid zaprasza w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 12:00 do pracowni malarskiej na I piętrze. Wstęp wolny, obowiązują zapisy.