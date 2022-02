Elblążanie na gościnnych występach w Sztumie: skradli wódkę, znaleziono też u nich narkotyki

W miniony wtorek Policjanci Referatu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sztumie w wyniku własnych działań zatrzymali na gorącym uczynku 5 sprawców kradzieży alkoholu z marketu spożywczego w Sztumie. Mężczyźni ukradli z marketu kilka butelek alkoholu o łącznej wartości ponad 600 zł. a następnie usiłowali odjechać autem osobowym. Kryminalni zatrzymali osobowego volkswagena do kontroli oraz wszystkich 5 mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat. W trakcie kontroli mundurowi znaleźli dodatkowe butelki alkoholu, które najprawdopodobniej zostały skradzione z innych sklepów oraz substancję w postaci białego proszku. Badanie narkotestem potwierdziło, że biały proszek to amfetamina. Ponadto w trakcie zatrzymania okazało się, że kierujący pojazdem 23-latek, znajdował się pod wpływem marihuany oraz amfetaminy, za co zatrzymano mu prawo jazdy, a jego samego przewieziono do szpitala na pobranie krwi do dalszych badań.

Wszyscy mężczyźni, mieszkańcy Elbląga usłyszeli wczoraj zarzuty oraz złożyli wyjaśnienia w tej sprawie. Za popełnione przestępstwa grozi im do 5 lat więzienia. Ponadto kierującemu pod wpływem narkotyków grozi wysoka kara finansowa oraz utrata prawa jazdy na kilka lat.