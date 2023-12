Przedszkola w Elblągu w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Kiedy zaczynają się rekrutacje w przedszkolach w Elblągu?

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Placówki niepubliczne w Elblągu funkcjonują zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce .

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy bądź w sposób tradycyjny, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Elblągu?

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle istotna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje zasady życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch ma szansę nie tylko przygotować się na naukę w szkole, ale również wyszaleć podczas zabaw z rówieśnikami - zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, ubierać się, jeść, grać w piłkę, rysować. Zabawa w grupie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.