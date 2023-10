Zostań mistrzem ortografii na Warmii i Mazurach (WIDEO) OPRAC.: Wojciech Gawor

Konkurs „Najlepszy Warmińsko-Mazurski Ortograf” to wyjątkowe wydarzenie, które daje szansę uczniom, nauczycielom, a nawet dorosłym, na wykazanie się swoimi umiejętnościami ortograficznymi. To nie tylko test wiedzy, ale także okazja do nauki i zabawy. Weź udział w dyktandzie organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i powalcz o tytuł „Najlepszego Warmińsko - Mazurskiego Ortografa 2023”.